Lada Niva Travel получила важную опцию

На предприятии АвтоВАЗа в Тольятти была собрана первая пробная Lada Niva Travel. Она получила мультимедийную систему EnjoY Pro с сервисами «Яндекс Авто» и поддержку Apple CarPlay и Android Auto, сообщил инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что машина представлена в белом цвете.

Lada Niva Travel — первая серийная Lada в истории, которую наделили кожаным салоном. Производитель выпустил автомобиль в трех комплектациях. Эти версии начали продавать в ноябре прошлого года. В декабре в продажу поступили машины 2024 модельного года. Им дали ABS, EBD и более экологичный двигатель экологического класса «Евро-5».

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Управление делами президента РФ приобрело партию из 105 автомобилей Lada Vesta. Как отмечалось, они были закуплены в конце 2023 года за счет средств целевой субсидии. В Управделами обратили внимание на то, что из 105 машин 33 единицы были выделены для обслуживания в дежурном режиме депутатов Государственной Думы и сотрудников аппарата.