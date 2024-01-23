Самый дорогой "Москвич 6" за 3,1 млн рублей появился у дилеров

Лифтбек "Москвич 6" в комплектации "Техно" начал поступать к дилерам. Об этом "Российской газете" рассказал директор "Авилон Москвич" Дмитрий Макарычев.

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"Модель "Москвич 6" в топовой версии уже поступила к нам. В автосалоне она будет выставлена в ближайшие дни. В данный момент новинка находится на предпродажной подготовке", - отметил Макарычев.

Отметим, что у такой машины появились горизонтальная светодиодная полоса на капоте между фарами, приветственная световая анимация, световой логотип "Москвич" в передних дверях и динамические указатели поворота в задних фонарях. Силовой агрегат новинки представлен парой 174-сильного турбомотора и роботизированной КПП.

По сравнению с комплектацией "Бизнес" такой лифтбек вдобавок имеет занавески безопасности (итого шесть подушек), преднатяжители передних ремней безопасности, системы контроля слепых зон и предупреждения о столкновении сзади, электропривод пятой двери, расширенную подсветку салона, светящуюся полосу над решеткой радиатора (плюс анимированные поворотники) и 12-вольтовую розетку в багажнике. Вместо 17-дюймовых колес у топового "Москвича" черные 18-дюймовые, а вместо люка - панорамная крыша со сдвижной секцией.

Цена нового лифтбека в комплектации "Техно" составляет 3 116 000 рублей - это на 140 тысяч дороже, чем версия "Бизнес". "Москвич 6" базовом исполнении "Комфорт" со 136-сильным мотором и вариатором можно купить за 2 626 000 рублей.