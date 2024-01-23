«280 тыс. рублей — максимальный размер скидки на FAW Bestune T77, которую один из ведущих китайских автопроизводителей начал предлагать российским покупателям с 19 января 2024 года. Такое уменьшение цены возможно при условии участия клиента в программе трейд-ин и сдачи автомобиля FAW. Прямая скидка при этом составляет 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.