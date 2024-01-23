Chery создаст в РФ зарядную инфраструктуру для электрокаров

Китайский производитель Chery намерен представить российским потребителям новый бренд премиальных электромобилей – Exlantix. Уже летом текущего года на авторынке РФ стартуют продажи Exlantix ES. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Совет директоров "Чери автомобили рус" принял решение о выводе на российский рынок нового премиального бренда электрических автомобилей Exlantix. Примечательно, что Россия станет первым экспортным рынком», — говорится в тексте сообщения.

Первой моделью для российского рынка будет четырехдверное электрокупе Exlantix ES, уточнили в компании. Запас хода электрокара рассчитан на 650 км, благодаря мощной 800-вольтовой батарее емкостью 82 кВт.ч. По словам представителей компании, на восполнение заряда батареи с 30% до 80% потребуется всего 15 минут.