Lamborghini организовал путешествие по Италии в честь появления нового Huracan

Производство Huracan с двигателем V10 от Lamborghini приближается к концу и, чтобы почтить память как автомобиля, так и его культового двигателя, бренд недавно организовал невероятное путешествие по самым живописным регионам Италии. Полный спектр современных моделей Huracan участвовал в мероприятии на родине Lamborghini.

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Участники начали свое путешествие в Болонье, откуда они направились на курорт Паллацо ди Вариньяна. Там их ожидали превосходные виды и ужин от небезызвестного итальянского шефа. Это была, скажем так, только разминка, серьёзная поездка началась уже на утро. Их маршрут лежал через Кастель-дель-Рио и перевал Джого на Виллу Кампестри. Там для участников была организована дегустация оливкового масла первого отжима.

Следующим местом посещения была вилла Альпебелла, которая принадлежит семье Бочелли. Гостей встретил итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки Андреа Бочелли вместе со своей женой Вероникой и сыном Маттео. В последний день путешествий участники приехали на карьеры белого мрамора в Валсоре, после чего посетили перевал Абетоне и завершили свой путь в Сант-Агата-Болоньезе.

Это мероприятие было организовано в честь двух событий: скорого выхода преемника модели и завершения производства Huracan с двигателем V10. Уже известно, что новый Huracan, работа над которым еще ведется, будет выпускаться с двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Как говорят эксперты, скорее всего в нем будет увеличен объем. Вместе с ДВС у новой модели будет установлено как минимум два электродвигателя, схожих по своему принципу действия с теми, что применяются в более мощных суперкарах Lamborghini Revuelto.