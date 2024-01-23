«Росгосстрах»: в России стало больше китайских авто и ДТП с ними

В «Росгосстрахе» сообщили, что за два года владельцы китайских авто в четыре раза чаще начали обращаться к страховщикам по каско. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

В «Росгосстрахе» подчеркнули, что количество обращений растет вместе с расширением доли китайских авто на российском рынке.

В четвертом квартале 2023 года «Росгосстрах» получил в четыре раза больше заявлений о страховых случаях с китайскими авто по сравнению с первым кварталом 2022-го.

Больше всего обращений компания получила от владельцев Chery, на втором месте — Haval, на третьем — Geely. В топ-3 вошли самые популярные у россиян китайские автомобили.

В пятерке по количеству страховых случаев также оказались OMODA и Changan. «Росгосстрах» отмечает, что продажи первой из этих двух марок начались только в конце 2022 года, а происшествия с ней «Росгосстрах» начал фиксировать в 2023-м.

Глава Департамента выплат «Росгосстраха» Александр Казимов рассказал, что за последние два года компания зафиксировала и рост количества происшествий с китайскими авто, и рост средней страховой выплаты по этим машинам. В четвертом квартале 2023-го она выросла на 73 процента к началу 2022 года.