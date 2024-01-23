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Депутаты предложили продавать списанные иномарки сотрудникам Госдумы

Иномарки из гаража Госдумы выставляют на открытые торги, сообщили в Управлении делами Президента «Парламентской газете».

Депутаты предложили продавать списанные иномарки сотрудникам Госдумы
© Wikimedia Commons

Основными автомобилями, выставленными для продажи, являются Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска.

Эти машины выбывают из парка в результате обновления, а деньги от их продажи используются в основном для закупки новых отечественных автомобилей и соответствующего оборудования.

Согласно данным Управления, машины, выставленные на аукцион, достигли предельного срока службы и требуют слишком дорогостоящего ремонта. Такие машины составляют четверть автопарка Госдумы.

Пока же взамен выбывших закупаются отечественные Лады, но уже в ближайшем будущем компанию им, возможно, составят другие марки.

В этом году планируется расширение перечня отечественных автомобилей с высокой локализацией, которые закупают для госнужд. Управделами Президента направило в Минпромторг России запрос на актуальную информацию о выпускаемых российскими автозаводами автомобилях и о проценте их локализации.

Сами депутаты предлагают организовать продажу выбывших автомобилей среди сотрудников Госдумы.

Автомобили с большим пробегом, которые уже трудно реализовать, могут быть отправлены в новые регионы, где наблюдается дефицит транспорта. На передовую они, конечно, не пойдут, но для доставки грузов вполне могли бы еще послужить.

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