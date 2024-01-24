В России нашелся кроссовер Subaru Forester по доступной цене

В России предлагают кроссовер Subaru Forester по доступной цене
Subaru Forester поставляется на рынок России по схеме параллельного импорта. Недавно стоимость автомобилей заметно сократилась.
Ранее модель Subaru Forester была представлена на рынке России официально. Продажи автомобилей продолжаются, но теперь машины поставляются в дилерские центры по схеме параллельного импорта. За 6 месяцев такие кроссоверы стали более привлекательными для покупателей по причине сниженной стоимости. Еще летом приобрести модель в России можно было по цене 4 700 000 рублей. Сейчас прайс-листы начинаются на 200 000 рублей ниже.
В январе в наличии у дилеров есть большая партия Subaru Forester без пробега. Почти все относятся к 2023 модельному году. Кроссоверы можно приобрести в автоцентрах в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже и других городах России.
Самый доступный вариант оценивается в 4 490 000 рублей. Такой автомобиль представлен у дилера в Воронеже. Здесь Forester предлагается в исполнении Elegance ES. В качестве силового агрегата используется атмосферный 2-литровый мотор, производительность которого равна 150 л.с. В связке работает вариаторная трансмиссия и полный привод
В списке опций такого паркетника предусматривается система экстренного реагирования “ЭРА-ГЛОНАСС”, система бесключевого доступа в салон и функция запуска мотора с кнопки. Кроме того, автомобиль получил камеры с обзором на 360 градусов, датчик дождя и света, а также мультимедийная система. Последняя поддерживает подключение по Apple CarPlay и Android Auto.
Более высокий прайс на автомобили устанавливается в автосалонах в Челябинске и Нижнем Новгороде. Там приобрести кроссоверы можно по цене 5 850 000 рублей. Самая высокая стоимость достигает 6 100 000 рублей. Речь идет о версиях Sport и Premium ES. Для таких автомобилей используется бензиновый двигатель рабочим объемом 2.5 литра, мощность которого равна 185 л.с.