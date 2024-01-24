В России нашелся кроссовер Subaru Forester по доступной цене

Subaru Forester поставляется на рынок России по схеме параллельного импорта. Недавно стоимость автомобилей заметно сократилась.

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Ранее модель Subaru Forester была представлена на рынке России официально. Продажи автомобилей продолжаются, но теперь машины поставляются в дилерские центры по схеме параллельного импорта. За 6 месяцев такие кроссоверы стали более привлекательными для покупателей по причине сниженной стоимости. Еще летом приобрести модель в России можно было по цене 4 700 000 рублей. Сейчас прайс-листы начинаются на 200 000 рублей ниже.

В январе в наличии у дилеров есть большая партия Subaru Forester без пробега. Почти все относятся к 2023 модельному году. Кроссоверы можно приобрести в автоцентрах в Москве, Нижнем Новгороде, Воронеже и других городах России.

Самый доступный вариант оценивается в 4 490 000 рублей. Такой автомобиль представлен у дилера в Воронеже. Здесь Forester предлагается в исполнении Elegance ES. В качестве силового агрегата используется атмосферный 2-литровый мотор, производительность которого равна 150 л.с. В связке работает вариаторная трансмиссия и полный привод

В списке опций такого паркетника предусматривается система экстренного реагирования “ЭРА-ГЛОНАСС”, система бесключевого доступа в салон и функция запуска мотора с кнопки. Кроме того, автомобиль получил камеры с обзором на 360 градусов, датчик дождя и света, а также мультимедийная система. Последняя поддерживает подключение по Apple CarPlay и Android Auto.