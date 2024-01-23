У новых BMW в России "отваливается" мультимедиа

Российские владельцы новых BMW, ввезённых по параллельному импорту из европейских стран, столкнулись с проблемой: мультимедиа отказывается сопрягаться со смартфонами после определения геолокации, пишет Habr.

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Решение есть - отключить блок телеметрии, но в таком случае могут перестать работать другие опции.