У новых BMW в России "отваливается" мультимедиа
Российские владельцы новых BMW, ввезённых по параллельному импорту из европейских стран, столкнулись с проблемой: мультимедиа отказывается сопрягаться со смартфонами после определения геолокации, пишет Habr.
Решение есть - отключить блок телеметрии, но в таком случае могут перестать работать другие опции.
BMW наряду с другими марками, такими как Audi, Mercedes, Volvo, отключила российских владельцев автомобилей от своего программного обеспечения, лишив их таким образом доступа к истории техобслуживания и обновления компонентов.