Cadillac CT5 стал самой продаваемой моделью марки

Об этом журналистам рассказал вице-президент глобального подразделения Cadillac Джон Рот. Motor1.com уточняет, что Рот не привел конкретных цифр, но заявил, что по итогам прошлого года модель CT5 стала бестселлером марки, и особенно хорошо она продавалась в Китае и США. Именно Китай является крупнейшим рынком для CT5, а на США приходится примерно 20 процентов продаж этой модели.

© Российская газета

Известны продажи Cadillac CT5 на североамериканском рынке: в 2023 году американцы приобрели почти 18,6 тысячи таких седанов, что на 17 процентов больше, чем годом ранее. По темпу роста CT5 уступает только электрическому Luriq. А вот для СT4 прошлый год стал не слишком успешным: в Северной Америке спрос на эту модель снизился на 1,4 процента, до 9,1 тысячи проданных экземпляров. Motor1.com напоминает, что CT5 недавно обновился, а дальнейшая судьба СT4 пока неясна.

Рот также рассказал, что Сadillac Luriq под конец 2023 года (а именно в четвертом квартале) стал самым популярным электромобилем General Motors на платформе Ultium. В Северной Америке реализовали 3820 таких электрокаров.

Что же касается глобальных продаж Сadillac в целом, то известно, что они в 2023 году увеличились на девять процентов. Для сравнения: другие бренды, входящие в General Motors, завершили год со следующими показателями: GMC показал рост на девять процентов, Chevrolet — на 13 процентов, а Buick — на 61 процент.