Собянин сообщил, что осенью откроется прямой съезд с МСД на Каширское шоссе

Собянин: Осенью откроется прямой съезд с МСД на Каширское шоссе
Осенью откроется прямой съезд с МСД на Каширское шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эту скоростную трассу в Москве запустили в сентябре 2023 года. И уже сейчас Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных трасс в столице - ежедневно им пользуются порядка 400 тысяч автомобилистов
Побывав сегодня на строительстве прямого съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области, мэр сообщил, что открыть его планируется этой осенью. Это один из проектов, над которыми столица работает, чтобы повысить эффективности трассы, полнее интегрировать ее в улично-дорожную сеть Москвы.
"Задача достаточно сложная, - пишет мэр. - Эстакада строится над ж/д путями, и мы должны вести работы без ограничения движения поездов".
Кроме того, как и всегда в процессе дорожного строительства, специалистам предстоит переложить десятки километров коммуникаций, построить подземный пешеходный переход.
По оценке мэра, новый маршрут почти вдвое сократит перепробег автотранспорта на этом участке и разгрузит соседние магистрали. Улучшится доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное и Братеево.