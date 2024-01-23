Собянин сообщил, что осенью откроется прямой съезд с МСД на Каширское шоссе

Осенью откроется прямой съезд с МСД на Каширское шоссе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что эту скоростную трассу в Москве запустили в сентябре 2023 года. И уже сейчас Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных трасс в столице - ежедневно им пользуются порядка 400 тысяч автомобилистов

Побывав сегодня на строительстве прямого съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области, мэр сообщил, что открыть его планируется этой осенью. Это один из проектов, над которыми столица работает, чтобы повысить эффективности трассы, полнее интегрировать ее в улично-дорожную сеть Москвы.

"Задача достаточно сложная, - пишет мэр. - Эстакада строится над ж/д путями, и мы должны вести работы без ограничения движения поездов".

Кроме того, как и всегда в процессе дорожного строительства, специалистам предстоит переложить десятки километров коммуникаций, построить подземный пешеходный переход.