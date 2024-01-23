Россиянин смог отсудить у дорожников крупную сумму за яму

Владельцу Lada Priora удалось отсудить крупную сумму у крупного подрядчика Челябинской области. Об этом сообщает издание 74.RU.

Как уточняется, машина ранее попала в яму и получила повреждения. В автомобиле был пробит картер коробки передач, а также сработали подушки безопасности.

Также отмечается, что после инцидента нарушений в действиях водителя представители ГИБДД не зафиксировали. В публикации говорится, что в произошедшем виновным признан подрядчик. В частности, с ООО «Уралдорстрой», взыскали примерно 150 тыс. рублей. Из них 19,5 тыс. рублей — материальный ущерб, 12 тыс. рублей — расходы по оценке, 2,5 тыс. — расходы по дефектовке, госпошлину и затраты на юридические услуги.

Ранее сообщалось, что с ООО «Супер Хенд», которое владеет магазином одежды секонд-хенд в Коньково, взыскали 20 тысяч рублей. Причиной стала продажа джинсов, маркированных товарными знаками истца, которым выступает американский производитель одежды Levi Strauss & Co.