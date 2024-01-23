Кабриолет Mercedes-Benz G320 оснастили электрической силовой установкой от Tesla

Кабриолет Mercedes-Benz G320 получил электрическую силовую установку от Tesla
Редкий двухдверный кабриолет Mercedes-Benz G320 превратили во внедорожного зверя с электромоторами от Tesla. Интересный проект показали на выставке SEMA 2023.
Чтобы установить новые элементы, кузов Mercedes-Benz G320 пришлось серьёзно модифицировать.
Список новых деталей включает более эффективные дисковые тормоза и суппорты OSX, кастомную подвеску, похожую на G400 4x4² с двойными койловерами, новый интерьер, мощные внедорожные шины, другую систему охлаждения и, конечно же, электромоторы и аккумуляторы от Tesla Model S.
Литий-ионные аккумуляторы были установлены в задней части шасси и помещены в тщательно продуманный, полностью изготовленный по индивидуальному заказу алюминиевый корпус.
Электрический внедорожник также получил полностью перешитый салон с парой тачскринов и сиденьями от Mercedes-AMG CLA.
После появления на выставке SEMA 2023 в Лас-Вегасе электрический G-класс участвовал в видеосъемке в пустыне, организованной Toyo Tires USA. Мы можем увидеть его в движении в пыльном городе-призраке вместе с другими кастомными автомобилями, такими как Nissan 280ZX с двигателем 2JZ и Hill Climb 240Z.