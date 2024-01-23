Кабриолет Mercedes-Benz G320 оснастили электрической силовой установкой от Tesla

Редкий двухдверный кабриолет Mercedes-Benz G320 превратили во внедорожного зверя с электромоторами от Tesla. Интересный проект показали на выставке SEMA 2023.

© Carakoom

Чтобы установить новые элементы, кузов Mercedes-Benz G320 пришлось серьёзно модифицировать.

Список новых деталей включает более эффективные дисковые тормоза и суппорты OSX, кастомную подвеску, похожую на G400 4x4² с двойными койловерами, новый интерьер, мощные внедорожные шины, другую систему охлаждения и, конечно же, электромоторы и аккумуляторы от Tesla Model S.

Carakoom

Carakoom

Литий-ионные аккумуляторы были установлены в задней части шасси и помещены в тщательно продуманный, полностью изготовленный по индивидуальному заказу алюминиевый корпус.

Электрический внедорожник также получил полностью перешитый салон с парой тачскринов и сиденьями от Mercedes-AMG CLA.