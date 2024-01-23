Внедорожник Amarok в прошлом: Volkswagen займется новым проектом

Volkswagen решил продемонстрировать несостоявшийся внедорожник на базе пикапа.

Переработанный пикап Amarok теперь разрабатывается на общей платформе с Ford Ranger, после того как Volkswagen отказалась от собственной. В то время как у американской компании есть внедорожник Everest, созданный на базе Ranger, Volkswagen пока не представил аналогичного продукта. Тем не менее, в ходе разработки грузовика, команда дизайнеров исследовала возможность создания внедорожника на основе Amarok, пишет SPEEDME.RU.

Альберт Кирцингер, руководитель отдела дизайна Volkswagen Commercial Vehicles, опубликовал эскиз дизайна внедорожника Amarok, который предположительно предшествовал бы бренду Scout, планирующему выйти на рынок в 2026 году. Скорее всего, этот внедорожник стал бы более доступным, если бы в нем использовали бензиновый двигатель, в то время как будущие модели Scout будут полностью электрическими. Следует отметить, что Ford не продает Everest в Соединенных Штатах, чтобы избежать конкуренции с Bronco. У Volkswagen не возникло бы аналогичных проблем с внедорожником на базе Amarok, так как его основное назначение и направление отличаются, с акцентом на дорожные условия.