Дальний Восток продолжает лидировать по количеству праворульных автомобилей

Назван регион, где продается самое большое количество праворульных авто
Лидером по продажам праворульных авто в России является Дальний Восток. Аналитики «Автокода» провели исследование и выяснили, в каком дальневосточном регионе продается рекордное количество праворульных автомобилей. Исследование проводилось по данным сервиса «Автокод Поиск».
Специалисты оценили количество продаваемых праворульных машин в следующих дальневосточных регионах:
Республика Саха;Хабаровский край;Камчатский край;Сахалинская область;Приморский край;Амурская область;Магаданская область;Еврейская автономная область.
В ходе анализа выяснилось, что в данный момент наибольшее количество праворульных автомобилей продается в Приморском крае – 42 855 шт. Это самый большой показатель среди всех субъектов ДФО.
Вторым в рейтинге оказался Хабаровский край. Там количество объявлений о продаже подержанных авто с правым рулем составляет 11 407 шт. Замыкает тройку лидеров Амурская область, где 7 538 автовладельцев хотят расстаться со своими машинами.
В остальных регионах количество продаваемых праворульных б/у автомобилей составляет:
4 012 шт. – в Республике Саха;2 385 шт. – в Камчатском крае;1 161 шт. – в Магаданской области;876 шт. – в Сахалинской области.
Замыкает рейтинг регионов Еврейская автономная область, где количество продаваемых автомобилей составляет 796 единиц.