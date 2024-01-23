Дальний Восток продолжает лидировать по количеству праворульных автомобилей

Лидером по продажам праворульных авто в России является Дальний Восток. Аналитики «Автокода» провели исследование и выяснили, в каком дальневосточном регионе продается рекордное количество праворульных автомобилей. Исследование проводилось по данным сервиса «Автокод Поиск».

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Специалисты оценили количество продаваемых праворульных машин в следующих дальневосточных регионах:

Республика Саха;Хабаровский край;Камчатский край;Сахалинская область;Приморский край;Амурская область;Магаданская область;Еврейская автономная область.

В ходе анализа выяснилось, что в данный момент наибольшее количество праворульных автомобилей продается в Приморском крае – 42 855 шт. Это самый большой показатель среди всех субъектов ДФО.

Вторым в рейтинге оказался Хабаровский край. Там количество объявлений о продаже подержанных авто с правым рулем составляет 11 407 шт. Замыкает тройку лидеров Амурская область, где 7 538 автовладельцев хотят расстаться со своими машинами.

В остальных регионах количество продаваемых праворульных б/у автомобилей составляет:

4 012 шт. – в Республике Саха;2 385 шт. – в Камчатском крае;1 161 шт. – в Магаданской области;876 шт. – в Сахалинской области.