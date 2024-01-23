В Думе предложили уголовно наказывать за катание привязанных к авто ватрушек

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал распространить уголовное наказание на людей, катающих детей на привязанных к машинам ватрушках. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на копию письма депутата российскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

Хамзаев обратил внимание на видео, ранее снятое в Мытищах. Запись демонстрирует, как внедорожник катает более десяти человек на привязанных к нему тюбингах.

Как заявил депутат, на записи видно, что катание на ватрушках происходило на дороге общего пользования. Он подчеркнул, что это создало «непосредственную угрозу для здоровья и жизни» людей.

Хамзаев отметил, что сейчас в законах нет четких формулировок наказания за подобные опасные действия. По его словам, на водителей чаще всего составляют административные протоколы и выписывают небольшие штрафы.

Он напомнил, что в тоже время в Уголовном кодексе РФ есть 156-я статья, предусматривающая до трех лет тюрьмы за ненадлежащее воспитание детей, если это сопряжено с жестоким обращением.