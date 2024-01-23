Škoda в 2023 году произвела на 108 тыс. автомобилей больше, чем годом ранее

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Автомобилестроительная компания Škoda в 2023 году произвела примерно на 108 тыс. автомобилей больше, чем годом ранее. Как сообщила ее пресс-служба, всего с конвейеров компании за год сошло более 888 тыс. автомобилей.

"В прошлом году на всех наших заводах, размещенных в разных странах, мы произвели более 888 тыс. автомобилей, - говорится в заявлении пресс-службы. - Это примерно на 108 тыс. больше, чем в 2022 году".

Наибольшие производственные мощности Škoda сосредоточены в Чехии. С конвейеров трех расположенных в республике автомобилестроительных заводов в 2023 году сошло более 781 тыс. машин. На предприятиях компании в Индии было собрано свыше 52 тыс. автомобилей, в Китае - 18,5 тыс., на Украине - 2,58 тыс.