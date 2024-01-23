Белорусское МЧС выставило на продажу раритетный пожарный Mercedes-Benz

Белорусское МЧС выставило на продажу раритетный пожарный автомобиль Mercedes-Benz. Как сообщает Quto.ru, автомобиль 1973 года выпуска с пробегом лишь в 50 тысяч километров продают за 23,6 тысяч белорусских рублей (659 тысяч российских рублей).

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Автомобиль построен на капотном среднетоннажном шасси Mercedes-Benz L1113 — такие выпускались до 1984 года. В СССР это семейство грузовиков прозвали «курносым», а в Германии называли «короткокапотником». Индекс расшифровывается следующим образом: 11 — это допустимая полная масса в тоннах, а 13 — мощность двигателя в десятках лошадиных сил (130 л.с.).

Модель появилась благодаря усилиям министра транспорта ФРГ Ганса-Кристофа Зеебома. По его инициативе в республике ввели ограничение на длину автопоезда — не более 13 метров. И хоть нормы вскоре смягчили, производители решили укоротить транспортные средства, результатом чего и стал Mercedes-Benz L1113.