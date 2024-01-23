Актриса Анна Хилькевич похвасталась покупкой китайского автомобиля Voyah Dreamer

«Вообще, очень неожиданно и приятно, что Китай выходит на лидирующие позиции среди автомобильного сегмента. Они пока новые, еще не заработали репутацию, но я считаю, что нужно давать возможность. Согласны?» — спросила артистка у своих подписчиков.