BMW готовит новые модели электрокаров

Десять лет назад, BMW представила в мире компактный хэтчбек i3, который оснастили аккумуляторной батареей. Это событие стало значительным шагом для автопроизводителя. i3 воплотил инновационную концепцию силовой установки, новые материалы, производственный процесс и экологичный дизайн. На тот момент i3 считался ведущим автомобилем в мире, который не имел аналогов среди конкурентов.

BMW стремится повторить подобный успех с новой линейкой электромобилей Neue Klasse. Они снова представят полностью электрический автомобиль, который радикально отличается от других автомобилей на рынке. Для Neue Klasse BMW разработала специальную 800-вольтовую электрическую архитектуру, которая символизирует переход автопроизводителя к электрической и цифровой мобильности. Эта система включает в себя высоковольтную батарею, интегрированную в конструкцию кузова автомобиля, что позволяет снизить вес и стоимость производства.

Кроме того, BMW переходит на использование цилиндрических аккумуляторных элементов, что приносит преимущества в виде компактных размеров и повышенной энергетической плотности, пишет SPEEDME.RU. Семейство Neue Klasse включает в себя шестое поколение системы BMW eDrive, которое является легче, компактнее и более экономичное на 40% по сравнению с текущей версией eDrive. По прогнозам, энергопотребление этой системы будет на 25% ниже, чем у текущей версии.