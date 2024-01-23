В Китае сделали электрокар с запасом хода 251 км и ценой от 8,3 тыс. долларов

Компания Electric House (или EV House) представила свой новый, полностью электрический мини-электромобиль под названием Yue 01 в доступном ценовом диапазоне от 59 800 до 79 800 юаней (от 730 тыс. до 975 тыс. руб.). Модель предлагается в шести модификациях с двумя вариантами запаса хода: 251 км и 335 км. В скором времени также предложат версию с запасом хода 408 км.

© Electric House

Electric House, основанная в 2021 году, является молодым предприятием, заменившим Xinte Automobile. Yue 01 – второй электромобиль, выпущенный Electric House после мини-электромобиля Young Guangxiaoxin, представленного в августе 2021 года по цене от 59 800 до 65 800 юаней (от 730 тыс. до 801 тыс. долларов).

Габариты пятидверного Yue 01 (длина, ширина, высота) составляют: 3750/1655/1550 мм, колесная база – 2415 мм. У автомобиля 15-дюймовые диски из алюминиевого сплава и двухцветный дизайн экстерьера.

Интерьер двухцветный, соответствующий экстерьеру. Салон оснащен вертикальным экраном мультимедиа диагональю 10,1 дюйма, 7-дюймовой панелью приборов, двухспицевым рулевым колесом с плоской нижней частью и круглыми воздуховодами.

Базовая комплектация мини-хэтча включает такие функции, как вход без ключа, дистанционный запуск двигателя, распознавание голоса, адаптивный круиз-контроль и автономная парковка. Сиденья в начальной комплектации обтянуты тканью, в остальных – искусственной кожей, а задние сиденья могут складываться для перевозки габаритных грузов.