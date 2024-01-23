В России возобновили продажи Nissan X-Trail отечественной сборки

В продаже появились кроссоверы Nissan X-Trail российской сборки. По словам менеджера автосалона, эти автомобили собрали из оставшихся машинокомплектов на бывшем автозаводе Nissan в Санкт-Петербурге. В связи с этим на кроссоверы распространяется официальная дилерская гарантия. Минимальная стоимость X-Trail отечественной сборки составляет 3 250 000 рублей.

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Всю партию доукомплектованных Nissan X-Trail выкупил один дилерский центр. Поэтому приобрести кроссоверы российской сборки с официальной двухлетней гарантией можно лишь в одном автосалоне.

За 3 250 000 рублей продавец готов отдать X-Trail с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил и механической трансмиссией. Кроме того, у дилера есть полноприводные кроссоверы с 2,5-литровым двигателем мощностью 171 лошадиную силу и вариатором. В зависимости от комплектации стоимость составляет 4 260 000 либо 4 350 000 рублей.