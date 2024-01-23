Новый Jeep случайно рассекретили до премьеры

Компания Stellantis случайно рассекретила внешность нового электромобиля Jeep Wagoneer S. Фотографии машины появились в социальных сетях компании, но вскоре были удалены, однако журналистам Mopar Insiders удалось их сохранить.

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Внешне Wagoneer S соответствует показанному ранее концепту. Автомобиль создан на платформе STLA Large, однако официально его характеристики не опубликованы. Предполагается, что у автомобиля будет полный привод и электрическая силовая установка мощностью порядка 600 лошадиных сил. До 100 км/ч Wagoneer S будет разгоняться за 3,5 секунды.