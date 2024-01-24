Замечено снижение цены на седан Hyundai Celesta в Росиии до 2,1 млн рублей

У российских дилеров уже несколько месяцев продаются соплатформенные седану Solaris модели Hyundai Celesta. Автомобили поставляются в Россию из Китая, где они и выпускаются. Российские дилеры снизили цены на эту модель на 50 000 рублей и теперь машина стоит 2 100 000 рублей.

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Так, один из дилеров в Санкт-Петербурге продает новые автомобили Hyundai Celesta по цене 2 100 000 рублей.Другой дилер из Северной столицы предлагает аналогичные машины по ценам от 2 150 000 рублей до 2 200 000 рублей. Самые дорогие Hyundai Celesta оказались в Симферополе.

Там они продаются по цене 2 350 000 рублей. Celesta представляет собой соплатформенный модели Hyundai Solaris седан. Все представленные в продаже автомобили оснащены аналогичным Solaris двигателем рабочим объемом 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы. В паре с двигателем установлен классический шестиступенчатый автомат.