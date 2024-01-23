Россиянин отсудил у дорожников 150 тысяч рублей за повреждения Lada Priora

Россиянин отсудил у дорожных служб 150 000 рублей за повреждения Lada Priora на трамвайных путях. Инцидент произошел на одном из переездов в Челябинске. Водитель «Приоры» попал в глубокую яму, в результате чего в машине сработали подушки безопасности. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не обнаружили нарушений со стороны автомобилиста. При этом данный переезд ранее ремонтировали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги».

© Motor.ru

Из-за наезда на глубокую яму у автомобиля пробило картер коробки передач, а в салоне сработали подушки безопасности. Прибывшие на место инспекторы зафиксировали ДТП, а также замерили яму. В результате сотрудники ГИБДД признали водителя невиновным в аварии.

В процессе слушаний судья определил, что ответственность за повреждения транспортного средства несет подрядчик дорожных служб, который выполнял ремонт на данном переезде. Суд постановил взыскать с компании 150 000 рублей, в которые вошел материальный ущерб, а также расходы автовладельца на оценку повреждений и оплату госпошлин.

Примечательно, что директора данной дорожной компании в конце прошлого года отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.