Московские автоугонщики переключились на зарядные кабели для электрокаров

В Москве стали похищать кабели для питания электрокаров прямо с зарядных станций. По данным издания «МК», столичные злоумышленники все чаще обращают внимание на детали батарейных машин, поскольку угонять электромобиль не имеет смысла с точки зрения рисков. На новую тенденцию повлияло увеличение в столице количества парковок, оборудованных зарядными станциями, а также легкий доступ к кабелю, который впоследствии можно продать на популярных сайтах бесплатных объявлений.

© Motor.ru

Для кражи зарядных кабелей злоумышленники придумали новую схему. Чтобы не вскрывать электромобиль, воры дожидаются окончания зарядки. Когда сессия завершается, машина слегка «отпускает» кабель, который похитители могут без проблем выдернуть несмотря на то, что в транспортном средстве может сработать сигнализация.

Специалисты утверждают, что большинство электрокаров имеют слабую систему защиты от угона. Причем для взлома некоторых моделей достаточно обыкновенного крючка. Однако злоумышленники проявляют все меньше интереса к батарейным машинам, поскольку автовладельцы «зеленых» моделей достаточно тесно общаются друг с другом. В то же время зарядные кабели можно продать на сайте бесплатных объявлений в среднем за 10 000 – 20 000 рублей.