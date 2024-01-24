На продажу выставили редкий и мощный Ford Mondeo ST220

В Нидерландах на продажу выставили очень приятный универсал Ford Mondeo ST220.

© Carakoom

Существовало несколько спортивных вариантов Mondeo. Первые два поколения имели буквы «ST», что означает Sport Technologies. Первый Mondeo ST200 имел двигатель V6 мощностью 205 л.с., а второе поколение ST220 располагало уже табуном в 226 л.с.

В то время эти автомобили почти не продавались. Все заказывали 316i с пакетом M Sport, чтобы все видели, что у вас не просто какой-то обычный BMW. Ford Mondeo ST220 был для людей на другом конце спектра: тех, кто хочет получать удовольствие, но не хочет хвастаться мощностью перед соседом.

Carakoom

Выставленный на продажу Mondeo ST220 родом из Кёльна. Согласно объявлению, мощность составляет «скромные 220 л.с.». Как будто вы говорите в своем аккаунте в Tinder, что вам придется обходиться скромными 9 см. Но вопреки большинству заявлений в Интернете, продавец просто излишне скромничает, ведь Duratec V6 выдает 226 л.с.

ST220 отличался не только очень неплохим V6, но и сбалансированным шасси и отточенным рулевым управлением. Сегодня семьянин со спортивными амбициями выберет какой-нибудь мощный кроссовер (если позволяют средства). Он будет быстрее, но, вероятно, не такой весёлый, как ST220.

Carakoom