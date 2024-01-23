В РФ стали чаще оплачивать топливо бонусами
Водители в России стали на 60% чаще оплачивать топливо бонусами в 2023 году. Об этом сообщает Quto.
По данным издания, в 2023 году водители использовали при оплате бензина пять миллиардов бонусов или на 60% по сравнению с годом ранее.
Больше всего этой функцией пользовались люди в возрасте от 25 до 44 лет, а также от 44 до 64 лет. Кроме того, по информации Quto, чаще бонусами расплачивались мужчины, чем женщины.
В регионах первенство принадлежит Татарстану, Пермскому краю и Самарской области. Также в пятерку вошли Тюменская область и Забайкальский край.
Ожидается, что в дальнейшем люди станут использовать бонусы еще активнее, поскольку кэшбэк ими сейчас начисляется за активное пользование банковскими картами.
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