В РФ стали чаще оплачивать топливо бонусами

Водители в России стали на 60% чаще оплачивать топливо бонусами в 2023 году. Об этом сообщает Quto.

По данным издания, в 2023 году водители использовали при оплате бензина пять миллиардов бонусов или на 60% по сравнению с годом ранее.

Больше всего этой функцией пользовались люди в возрасте от 25 до 44 лет, а также от 44 до 64 лет. Кроме того, по информации Quto, чаще бонусами расплачивались мужчины, чем женщины.

В регионах первенство принадлежит Татарстану, Пермскому краю и Самарской области. Также в пятерку вошли Тюменская область и Забайкальский край.