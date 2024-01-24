Chevrolet Equinox сменил поколение: внедорожная версия и новые коробки

Кроссовер теперь выглядит уменьшенной копией старшей модели Traverse. Как и прежде, на домашнем рынке SUV будет доступен с турбомотором 1.5, а вот на смену шестиступенчатому автомату пришли сразу две новые коробки передач.

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На сертификационных фото китайского минпрома свежий «традиционный» Chevrolet Equinox раскрылся еще летом прошлого года (в линейке Шеви также есть электрокар Equinox EV, но это совсем другая модель). Однако официальную премьеру кроссовер справил лишь сегодня, а провели ее в родных для марки Штатах. Напомним, предыдущий кросс (в Америке это третье поколение) дебютировал в 2016-м, рестайлинг он пережил в 2020-м. К слову, Equinox остается самым популярным SUV бренда в США: по итогам прошлого года там продали 212 701 экземпляр (на 629 шт. больше, чем в 2022-м). В Китае же модель перестала пользоваться спросом, ее результат в 2023-м – 11 563 шт. (-46%). Но вернемся к новинке.

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Chevrolet Equinox четвертой генерации гораздо брутальнее предшественника: у него рельефный кузов, «заквадраченные» колесные арки и более внушительные пластиковый обвес. Также SUV получил фирменную двухэтажную головную оптику (сверху расположены диодные полоски ходовых огней, ниже идут блоки основных фар). В целом же кроссовер выглядит уменьшенной копией старшего Chevrolet Traverse, который перешел в новое поколение в прошлом году. Причем в компании эту схожесть не скрывают, а, наоборот, подчеркивают.

В гамму Equinox впервые включена «внедорожная» версия Activ, ее фишки – оригинальная радиаторная решетка, черные эмблемы, дополнительная вставка на переднем бампере и вседорожная резина (у Equinox Activ 17-дюймовые колеса). Как и прежде, покупатели еще смогут выбрать комплектацию LT или «оспортивленный» вариант RS, в последнем случае для кроссовера предусмотрены 20-дюймовые диски (это тоже впервые).

В ширину новый Chevrolet Equinox прибавил 59 мм – теперь 1902 мм. Остальные габариты почти не изменились: длина – 4653 мм, высота – 1667 мм, колесная база – 2730 мм. Минимальный объем багажника – 845 литров (измерен по местной методике).

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В салоне установили табло, при этом, как и у других новых моделей марки, корпус экрана приборки расположен поверх тачскрина мультимедийной системы (у предыдущего Equinox аналоговые шкалы). Кроссовер также получил современный блок климат-контроля (но без сенсоров), а за переключение передач отныне отвечает подрулевой рычажок. Список стандартного оборудования пополнили подогрев руля и передних сидений. В базе еще есть камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Американцам Chevrolet Equinox предложат с модернизированной бензиновой турбочетверкой 1.5: мотор все так же выдает 177 л.с., при этом заявлено, что он стал экономичнее. Вместо безальтернативного шестиступенчатого автомата теперь две коробки: переднеприводный кросс получил вариатор, полноприводный комплектуется 8АКП. У версий Activ и RS вдобавок имеется система выбора режима движения.

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