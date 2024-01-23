Инвалидам предложено снизить стоимость ОСАГО до нуля

Депутаты предлагают снизить стоимость полисов ОСАГО для инвалидов и тех, кто их возит. Причем снизить значительно - до полного возврата средств, на нее потраченных.

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Такой законопроект разрабатывается, проходит последние стадии согласования с экспертами, и после этого он будет направлен в правительство для получения заключения, сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Напомним, что сейчас по сути есть скидка на полисы ОСАГО в размере 50 процентов для инвалидов, а также детей-инвалидов. Но есть некоторые тонкости. Во-первых, это не скидка. То есть инвалид покупает полис по полной стоимости, а потом ему возмещается половина уплаченной суммы. Речь идет о компенсации государством потраченных инвалидом средств.

Что касается детей-инвалидов, то здесь все гораздо сложнее. Такая скидка или компенсация предоставляется только в том случае, если автомобиль принадлежит этому ребенку-инвалиду.

Да, автомобиль может принадлежать ребенку. Но зарегистрировать его в ГИБДД на ребенка до 16 лет нельзя, согласно закону о регистрации транспортных средств.

Но документ о регистрации не означает права собственности. Такое право подтверждают договор купли-продажи или документ о наследстве.

Таким образом, тем, кто возит детей-инвалидов или просто инвалидов, скидки не достаются.

Что думают страховщики? Как сообщили "РГ" в Российском союзе автостраховщиков, компенсация государством премии по ОСАГО отдельным категориям граждан, таким как инвалиды, уже применяется: на сегодняшний день компенсируется 50% премии. РСА взаимодействует с Социальным фондом России для автоматического обмена сведениями, необходимыми для компенсации. Изменение 50% на 100% не потребует от РСА дополнительной технической реализации.

Грубо говоря, страховщикам все равно, получат ли они деньги на страховку по ОСАГО от автовладельца или из госбюджета.