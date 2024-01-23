Новые BMW перестали подключаться к смартфонам в России

BMW отключила функцию прослушивания музыки с телефонов для автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту.

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Об этом сообщает портал Hi-tech.

Когда машина обнаруживает себя в России, то электроника выдает ошибку «Версия Bluetooth больше не является совместимой».

То есть она «не видит» смартфон, который водитель хочет подключить по проводу или по Bluetooth.

Если отключить блок телеметрии, то тогда выключатся и другие опции.