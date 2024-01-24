Вместительная «пятерка» BMW показалась на новом тизере в преддверии премьеры

Премьера новинки баварской марки пройдёт весной текущего года. Отметим, в новом коротком видео мелькнула полностью «зелёная» версия будущего универсала.

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История BMW 5 series началась ещё в 1972 году, а презентация модели актуального восьмого поколения (серии G60) прошла в мае прошлого года. Тогда же немецкая компания рассекретила и её полностью электрическую версию, которая получила собственное название – BMW i5. Сейчас производитель готовится к презентации к скорой презентации новых универсалов 5 series Touring и i5 Touring.

Видео дня

Баварский производитель продолжает держать внешность будущих пятидверок в секрете, несмотря на то, что ранее в интернете уже были растиражированы патентные изображения. Кстати, они легли в основу рендерных изображений BMW 5 series Touring, которые создал дизайнер Kolesa.ru.

Осенью прошлого года баварцы поделились тизером будущего «обычного» универсала, а теперь они опубликовали короткое видео с полностью электрической версией – BMW i5 Touring. Затемнённый ролик начинается с появляющегося профиля будущей новинки, затем она начинает вращаться и завершается кадр приближением кормы с гаснущими фонарями. Их рисунок выполнен из прерывистых линий, которые образуют «оквадраченные» подковы.

У автомобиля на видео можно рассмотреть антенну «акулий плавник» на крыше и спойлер, расположенный в верхней части багажной двери; ещё у предсерийного прототипа заметны традиционные наружные зеркала и рейлинги на крыше.

Ожидается, что у универсала передняя часть будет оформлена таким же образом, как и у дебютировавшего в прошлом году «зелёного» седана. В этом случае i5 Touring получит раскосую светодиодную головную оптику со скобками ходовых огней, капот с рельефными выштамповками, на кромке которого расположен логотип, а также заглушку, по форме «фирменных ноздрей» и рисунку имитирующую традиционную решётку радиатора. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы пара боковых и большой центральный воздухозаборник с глянцевой окантовкой.

У грядущего универсала интерьер также будет от седана. Это значит, что на передней панели можно будет увидеть изогнутое цифровое табло, которое объединяет в себе одновременно виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы BMW OS 8.5 диагональю 14,9 дюйма. С помощью мультимедиа можно в том числе менять настройки климатической установки. А управление дефлекторами вентиляции происходит за счёт джойстиков, размещённых в нижней части панели.