В число 25 лучших автомобилей за последние 25 лет вошел BMW 1M Coupe

BMW 1M Coupe выпускался с 2011 по 2012 гг ограниченным тиражом и считается одной из лучших моделей компании. Журнал EVO Magazine в начале 2024 года опубликовал свой рейтинг 25 самых значимых автомобилей, выпущенных за последние 25 лет, и 1M вошел в этот список.

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Что делает этот автомобиль таким особенным? И почему он так востребован энтузиастами и коллекционерами? BMW 1M Coupe создан на базе E82 1-й серии, но это не обычный автомобиль M. Он был разработан небольшой командой инженеров, которые хотели создать машину, передающую дух легендарной E30 M3. Они использовали детали от других моделей M, такие как двигатель N54 от BMW обычной серии, тормоза от M3, а также дифференциал от M3. Кроме того, они расширили колею, занизили подвеску и добавили мускулистый обвес.

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В результате получилось компактное, легкое и маневренное купе, развивающее 335 л.с. при 5800 об/мин и 450 Нм крутящего момента. Купе 1M не предназначалось для серийного производства, это была ограниченная серия. Изначально BMW планировала выпустить всего 2 700 экземпляров, но из-за высокого спроса увеличила количество до 6 309. Автомобиль был распродан еще до того, как появился в салонах, и быстро стал предметом коллекционирования.

Сегодня 1M Coupe - один из самых желанных и ценных автомобилей BMW на рынке. На аукционах его можно приобрести за крупную сумму, его стоимость доходит до 100 000 долларов, что более чем в два раза превышает его первоначальную цену. 1M Coupe — не просто редкий дорогой автомобиль. С выпуском 1М начался поворотный момент в истории BMW. Это был последний автомобиль, выпущенный до того, как компания внедрила в свои машины электроусилитель руля. 1M Coupe также последний автомобиль, где минимальное вмешательство электроники и максимальное участие водителя. Это был автомобиль, воплотивший в себе всю суть того, за что выступает BMW: производительность, страсть и удовольствие от вождения.