АвтоВАЗ ведет работу по улучшению комфорта в Lada Largus

Специалисты завода собирают отзывы о том, как можно было бы сделать третий ряд сидений в Lada Largus удобнее. Для этого предлагается ответить на шесть основных вопросов.

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В частности, специалистов интересует возраст, рост, количество пассажиров, часто ли на третьем ряду ездят дети.

В пресс-службе АвтоВАЗа размещённый опрос редакции "Российской газете" никак не прокомментировали.

Будут ли внесены изменения к началу запуска Lada Largus в мае 2024 года, неизвестно. Производство модели будет осуществляться на заводе "Лада Ижевск", на котором в настоящее время ведётся подготовка мощностей и отработка сварки, окраски и сборки. Кроме обычных "Ларгусов" в Ижевске будут выпускать Lada e-Largus.