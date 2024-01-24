Электромобиль Apple выйдет в 2028 году и получит не самый продвинутый автопилот

Apple, известная своими инновациями в области технологий, планирует выпустить свой первый электромобиль не ранее 2028 года.

© Ferra.ru

Это на два года позже, чем предполагали аналитики. Кроме того, компания снизила уровень автономности своего автопилота с L4 до L2+.

Изначально Apple стремилась создать полностью автономный электромобиль, но после ряда встреч совета директоров и руководства проекта, включая Кевина Линча и генерального директора Тима Кука, было принято решение сосредоточиться на более реалистичных целях.

В результате, Apple перешла к разработке электромобиля с более ограниченными функциями автономного вождения, схожими с текущим уровнем автопилота Tesla.

По информации от инсайдеров, первоначальный план Apple включал возможность автономного вождения на автомагистралях Северной Америки без человеческого вмешательства в большинстве условий.