Фотопост: что можно посмотреть на трассе М-12

Что можно посмотреть на трассе М-12
Новая трасса М-12 "Восток" Москва - Казань построена по нацпроекту "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Она проходит по пяти регионам и серьезно экономит время в пути - до 6-7 часов. Эксперт рассказал, что могут посмотреть автотуристы во Владимирской области.
Первый съезд с трассы, когда вы следуете из Москвы через Владимирскую область, будет рядом с городом Петушки. Следующий - уже у Владимира.
"Здесь уникальные памятники белокаменного зодчества, - рассказал начальник отдела по связям со СМИ Владимиро-Суздальского музея-заповедника Николай Лившиц. - Они известны во всем мире. Это Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор. Если двигаться от Владимира чуть севернее (немного отступаем от трассы), то в 25 км от Владимира - Суздаль. Сказка под открытым небом! Это город-музей: более 50 храмов и монастырей. А если еще чуть дальше на северо-запад заглянуть, там Юрьев-Польский. Здесь сохранился белокаменный собор домонгольской Руси. Это место уникально".
Еще один съезд будет вести в Гусь-Хрустальный. А далее - Муром.
"Тоже древний город, - продолжает Николай Лившиц. - Известен как родина Ильи Муромца. И там много старинных храмов и монастырей. Есть дом-музей Владимира Зворыкина, которого все знают как отца телевидения. Более удалены от трассы Александров, Вязники, Гороховец. Так что, следуя по М-12, смотрите не только по сторонам, но и заезжайте в древние города. И вы увидите историческую Русь".