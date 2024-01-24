Фотопост: что можно посмотреть на трассе М-12

"Здесь уникальные памятники белокаменного зодчества, - рассказал начальник отдела по связям со СМИ Владимиро-Суздальского музея-заповедника Николай Лившиц. - Они известны во всем мире. Это Золотые ворота, Успенский собор, Дмитриевский собор. Если двигаться от Владимира чуть севернее (немного отступаем от трассы), то в 25 км от Владимира - Суздаль. Сказка под открытым небом! Это город-музей: более 50 храмов и монастырей. А если еще чуть дальше на северо-запад заглянуть, там Юрьев-Польский. Здесь сохранился белокаменный собор домонгольской Руси. Это место уникально".