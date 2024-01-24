В Mercedes-Benz прокомментировали слухи о продаже всех автосалонов в ФРГ

Mercedes-Benz изучает вопрос продажи всех своих автомобильных салонов в ФРГ дилерским центрам, поскольку рассчитывает на оптимизацию процесса продажи продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкого автопроизводителя.

Ранее немецкие СМИ сообщили о планах концерна продать все свои торговые точки в ФРГ. Речь идет о 80 салонах.

В компании подтвердили агентству тот факт, что она может принять такую меру. Оптимизация требуется в условиях цифровизации и электромобильности, отметили в фирме.

Там также назвали целью Mercedes-Benz AG сохранение в этой области успеха продаж в долгосрочной перспективе. В этой связи компания приняла решение «о всесторонней проверке структур собственной розничной сети», подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что концерн не планирует передавать всю сеть в одни руки, закрывать точки и увольнять сотрудников. Уточняется, что число работников концерна составляет около 8 тысяч человек.