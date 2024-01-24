Дилеры больше не нужны: BMW переходит на новую модель продаж

Отчеты от дилеров свидетельствуют о том, что внутренний автомобильный рынок Германии станет одним из первых, переходящих на новую систему продаж с началом января 2026 года. Компания BMW, на данный момент, воздерживается от официальных комментариев относительно этой даты. Изменения уже внедрены в дочерней компании BMW — Mini.

С 1 января продажи автомобилей Mini в Италии, Польше и Швеции перешли на агентскую модель. По словам представителя BMW, этот переход прошел успешно. Однако в Германии изменение модели продаж Mini было недавно отложено на шесть месяцев. Новая дата перехода — 1 октября 2024 года, и причиной отсрочки называются проблемы с информационными технологиями. Этот шаг был поддержан ритейлерами, которые предпочли начать работу с полностью функционирующим программным обеспечением, пишет издание SPEEDME.RU.

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Переход на новую модель продаж BMW в 2026 году будет осуществлен под руководством Кристиана Аха, который с 1 марта возьмет на себя управление немецким рынком, сменив Кристиана Тойхерта. Ах уже имеет опыт управления отделом продаж BMW в Германии с 2018 по 2021 год. Согласно контрактам с Mini, BMW взимает комиссию в размере 7,4 процента, из которых 5,5 процента являются фиксированными. Этот уровень комиссии считается стандартным для отрасли. В сравнении, дилеры Stellantis получают фиксированную комиссию в размере 4 процентов и переменную составляющую в размере 1 процента. Премиум-классные конкуренты, такие как Mercedes-Benz, предлагают максимум 6,5 процента комиссии, в то время как Audi предоставляет 6 процентов фиксированной комиссии плюс 2,5 процента переменной ставки, хотя Audi не использует чистую агентскую модель.