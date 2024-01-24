В 2025 году Tesla выпустит бюджетный компактный кроссовер Redwood

«Изначально Маск пообещал сделать автомобиль стоимостью $25 тыс. в 2020 году, но позже этот план был отсрочен и снова возобновлен. На текущий момент самой дешевой машиной Tesla является седан Model 3, который в США продается по цене от $39 тыс. (около 3,46 млн руб.)», – пишет Reuters.