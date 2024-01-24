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Правила параллельного импорта автомобилей могут изменить с 1 февраля 2024 года

В октябре 2023 года Минпромторг усложнил процедуру параллельного импорта автомобилей. Постановление действует до 1 февраля с возможностью продления. Вспоминаем, какие ограничения действуют в настоящее время и что может измениться со следующего месяца.

Правила параллельного импорта для авто вновь могут изменить с 1 февраля 2024 года
© Российская газета

Правительство на законодательном уровне запретило ввоз иномарок, которые представлены на российском рынке официально. Это логичный шаг, направленный на сохранение бизнеса тех, кто не испугался санкций и продолжил снабжать россиян автомобилями. В противном случае - демпинг.

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С июля 2022 года юрлицо, импортирующее автомобиль, должно оформить такой документ, как ЗОЕТС - заключения о безопасности единичного транспортного средства. Однако, вспоминаем пункт выше: получить ЗОЕТС можно лишь на автомобиль, который не представлен на российском рынке официально. "Физики" могут ввезти авто в частном порядке, оформив свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Если октябрьское постановление не продлят, то схема легализации единичных ТС для юрлиц перестанет действовать, пишет 74.ru, уточняя, что физлица ограничили ещё в конце лета, пересмотрев условия и ставки утильсбора. Напомним, что физлицо может ввезти авто по льготной ставке лишь раз в год, если больше - действует коммерческая ставка, которая может превышать и миллион рублей.

"Многие сейчас ввозят автомобили на частных лиц, но при этом оплачивают полный утилизационный сбор: это позволяет физическому лицу приобретать и продавать неограниченное количество машин в год, - сказал собеседник издания Дмитрий Еременко, представитель ритейла. - Поскольку параллельным импортом везут в основном автомобили недешевые, часто премиальные, разница в утильсборе не играет для них первостепенной роли".

Вторым каналом поставки авто в РФ по объёмам параллельного импорта после КНР является Киргизия. По информации Еременко, этот канал поставки могут перекрыть - на такие машины перестанут оформлять СБКТС.

Другой собеседник издания, автоюрист Лев Воропаев, напомнил о шестой сноске в августовских поправках к утильсбору:

"Примечание касается автомобилей, которые ввезены в Россию для личного пользования из стран ЕАЭС. Если в течение двух лет такой автомобиль не встанет на учет в одной из стран ЕАЭС, кроме России, то его владельцу необходимо будет оплатить утилизационный сбор по высокому тарифу для юрлиц. То есть фактически государство устанавливает заградительные пошлины, но в виде утилизационных сборов".

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