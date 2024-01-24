Правила параллельного импорта для авто вновь могут изменить с 1 февраля 2024 года

Правила параллельного импорта автомобилей могут изменить с 1 февраля 2024 года
В октябре 2023 года Минпромторг усложнил процедуру параллельного импорта автомобилей. Постановление действует до 1 февраля с возможностью продления. Вспоминаем, какие ограничения действуют в настоящее время и что может измениться со следующего месяца.
Правительство на законодательном уровне запретило ввоз иномарок, которые представлены на российском рынке официально. Это логичный шаг, направленный на сохранение бизнеса тех, кто не испугался санкций и продолжил снабжать россиян автомобилями. В противном случае - демпинг.
С июля 2022 года юрлицо, импортирующее автомобиль, должно оформить такой документ, как ЗОЕТС - заключения о безопасности единичного транспортного средства. Однако, вспоминаем пункт выше: получить ЗОЕТС можно лишь на автомобиль, который не представлен на российском рынке официально. "Физики" могут ввезти авто в частном порядке, оформив свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Если октябрьское постановление не продлят, то схема легализации единичных ТС для юрлиц перестанет действовать, пишет 74.ru, уточняя, что физлица ограничили ещё в конце лета, пересмотрев условия и ставки утильсбора. Напомним, что физлицо может ввезти авто по льготной ставке лишь раз в год, если больше - действует коммерческая ставка, которая может превышать и миллион рублей.
"Многие сейчас ввозят автомобили на частных лиц, но при этом оплачивают полный утилизационный сбор: это позволяет физическому лицу приобретать и продавать неограниченное количество машин в год, - сказал собеседник издания Дмитрий Еременко, представитель ритейла. - Поскольку параллельным импортом везут в основном автомобили недешевые, часто премиальные, разница в утильсборе не играет для них первостепенной роли".
Вторым каналом поставки авто в РФ по объёмам параллельного импорта после КНР является Киргизия. По информации Еременко, этот канал поставки могут перекрыть - на такие машины перестанут оформлять СБКТС.
Другой собеседник издания, автоюрист Лев Воропаев, напомнил о шестой сноске в августовских поправках к утильсбору:
"Примечание касается автомобилей, которые ввезены в Россию для личного пользования из стран ЕАЭС. Если в течение двух лет такой автомобиль не встанет на учет в одной из стран ЕАЭС, кроме России, то его владельцу необходимо будет оплатить утилизационный сбор по высокому тарифу для юрлиц. То есть фактически государство устанавливает заградительные пошлины, но в виде утилизационных сборов".