Правила параллельного импорта для авто вновь могут изменить с 1 февраля 2024 года

С июля 2022 года юрлицо, импортирующее автомобиль, должно оформить такой документ, как ЗОЕТС - заключения о безопасности единичного транспортного средства. Однако, вспоминаем пункт выше: получить ЗОЕТС можно лишь на автомобиль, который не представлен на российском рынке официально. "Физики" могут ввезти авто в частном порядке, оформив свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Если октябрьское постановление не продлят, то схема легализации единичных ТС для юрлиц перестанет действовать, пишет 74.ru, уточняя, что физлица ограничили ещё в конце лета, пересмотрев условия и ставки утильсбора. Напомним, что физлицо может ввезти авто по льготной ставке лишь раз в год, если больше - действует коммерческая ставка, которая может превышать и миллион рублей.