Найдены четыре лучших семейных кроссовера за 1,5 млн рублей

"За рулём" рассказал, какие кроссоверы стоит рассматривать к покупке большой семье. Все они - с 4х4.

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Один из вариантов - Ford Explorer, но на молодой возраст рассчитывать не стоит: в сумму укладываются внедорожники до 2012 года выпуска. Самый большой минус таких авто - большой налог из-за мотора V6 3.5 мощностью 294 л.с. Зато он крайне надёжен. Есть глюки системы Terrain Management, но они исчезают при перезапуске двигателя. При покупке стоит обратить внимание на то, когда были заменены водяной насос (ресурс - около 120 тысяч км), опоры (ходят столько же, менять лучше с насосом, чтобы сэкономить на работе), сальники автомата (150 тысяч км).

Kia Mohave рекомендуется к покупке с трёхлитровым турбодизелем, при выборе следует обращать внимание на работу системы полного привода, в частности на состояние подвесного подшипника карданного вала.

Honda Pilot за 1,5 млн рублей - второе поколение кроссовера. Автомобиль в целом надёжный, но бензиновый мотор 3.5 литра страдает от масложора: 2-3 литра масла придётся доливать каждые 10 тысяч км. К автомату претензий нет, но рекомендуется посмотреть при возможности на состояние трубок охлаждения трансмиссионной жидкости в местах соединения с радиатором, который страдают от коррозии.