Cредняя цена нового китайского автомобиля составляет 3,3 млн рублей

"Дром": средняя цена нового китайского автомобиля составляет 3,3 млн рублей
Стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Дром». За год цены на такие машины увеличились на 11%.
Отмечается, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.
Подержанные китайские автомобили итогам 2023 года подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.
До этого стало известно, что траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза. В декабре на массовые автомобили у россиян ушло примерно в восемь раз больше денег, чем на премиальные. Так, в конце года на покупку машин массового сегмента было потрачено 341,1 млрд рублей, что составляет 88,7% от общей суммы. В свою очередь автомобили премиум-сегмента обошлись в 43,6 млрд рублей (доля — 11,3%).
Кроме того, в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц.