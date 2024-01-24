Кроссовер Dongfeng 580 подешевел в России на 150 тыс. рублей

Семиместный кроссовер Dongfeng 580 подешевел в России второй раз за месяц. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Отмечается, что во второй половине января российские дилеры снизили цену на модель еще на 150 тыс. рублей или 5,7%. Таким образом, за месяц Dongfeng 580 стал доступнее сразу на 251 тыс. рублей или почти на 10%.