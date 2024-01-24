Обновленный Volkswagen Golf получит интегрированный в систему ChatGPT

Культовой модели в этом году исполняется 50 лет, и немецкая марка решила отметить юбилей последним серьезным рестайлингом перед девятым поколением, которое будет полностью. Внешне Golf изменился несильно, но в салоне появилась новая медиасистема со встроенным ChatGPT, силовые установки стали мощнее, а запас хода гибридной PHEV-версии увеличился.

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Изменения во внешности на первый взгляд сложно заметить. Диодным фарам слегка подправили дизайн, а для фонарей теперь доступна трехмерная графика с тремя рисунками на выбор, как у Audi. Еще одно новшество — светящийся логотип Volkswagen спереди. За доплату доступна матричная оптика IQ.Light с дальностью действия 500 метров. В гамму оттенков кузова добавлены четыре новых металлика; колеса размерностью от 16 до 19 дюймов получили новый дизайн.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

В салоне изменений заметно больше: сенсорные клавиши на руле уступили физическим, появился новый экран мультимедийной системы размерностью 10,4 либо 12,9 дюйма в зависимости от комплектации, взятый у моделей ID. Сенсорные ползунки управления климат-контролем теперь подсвечены. В Европе Golf обещают оснастить ChatGPT, который будет работать с голосовым помощником IDA: взаимодействие с ним должно стать более эффективным и интуитивно понятным. Также в арсенал автомобиля добавят несколько новых помощников, включая Park Assist Pro, который позволит парковать его с телефона.

Базовый Golf получит 1,5-литровые моторы, выдающие 116 и 150 лошадиных сил. В версии без электрического «довеска» пару им составляет шестиступенчатая механическая коробка передач, в варианте eTSI — семиступенчатый автомат DSG.

Плагин-гибридный Golf выдает прежние 204 силы, а более спортивный Golf GTE прибавил 27 сил (272 л.с.). Оба оснащены шестиступенчатой коробкой DSG, привод передний. Кроме этого, гибридам увеличили емкость аккумулятора с 10,6 до 19,7 киловатт-часа, благодаря чему запас хода на электротяге вырос до 100 километров. Увеличилась и скорость зарядки: теперь можно использовать источник постоянного тока, который пополнит запас энергии с 10 до 80 процентов за 25 минут.