Засветились характеристики белорусского электрокара на базе Geely Coolray

Телеграм-канал «Автопоток» публикует технические характеристики прототипа будущего электрического BelGee EX50, который на днях показали президенту Беларуси Александру Лукашенко. BelGee X50 — это дорестайлинговый Geely Coolray, производство которого налажено на белорусском заводе «БелДжи». Однако если обычный X50 приводит в движение бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, то электрический прототип оснащен синхронным электродвигателем.

Номинальная мощность электромотора BelGee EX50 — 80 киловатт (109 лошадиных сил), а максимальная — 120 киловатт (163 лошадиные силы). Крутящий момент составляет 300 Нм. С таким двигателем прототип разгоняется максимум до 130 километров в час. Электромотор питает литий-ионная батарея емкостью 65 киловатт-часов, на одном ее заряде электромобиль проезжает «более 400 километров» (цикл не указан). Снаряженная масса электрокроссовера — 1815 килограммов, то есть он на 100 килограммов тяжелее X50 с ДВС.

Мотор.ру

Лукашенко поручил к 1 января 2025 года «создать необходимые технологические мощности для производства тех компонентов, которые используются в электромобилях», и запустить серийную сборку таких машин. В течение 2024 года планируется изготовить опытно-промышленную партию электрических кроссоверов и заняться сертификацией.

Уже есть некоторые подробности о цене белорусского электрокара. Как сообщает портал «Китайские автомобили», вице-премьер Петр Пархомчик заявил: для ориентира можно брать стоимость топливного BelGee Х50, поскольку «электромобиль будет на базе этой модели». В Беларуси эта модель стоит от 66 до 77,7 тысячи белорусских рублей (1,85-2,17 миллиона российских рублей), в России — 2,29—2,5 миллиона рублей.