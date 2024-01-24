Создан зловещий рестомод Mercedes-Benz Ponton на агрегатах современного C63 AMG

Встречайте самый зловещий Mercedes-Benz прямо сейчас. Это так называемый Ponton (или W120) 1961 года выпуска из Великобритании, сильно модифицированный и окрашенный в матовый чёрный цвет.

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Автором этого творения является мастерская Xtreem Motors в Южном Лондоне, которые смогли скрестить кузов классического Mercedes-Benz с современным шасси Mercedes-Benz C63 AMG поколения W204.

Под капотом теперь расположился атмосферный V8 M156 объемом 6,2 литра, который выдаёт 450 лошадиных сил. Он звучит просто потрясающе, благодаря особой выхлопной системе с четырьмя патрубками.

Carakoom

Кузов окрасили раптором чёрного цвета. Краска также покрывает все хромированные элементы, включая логотип с трехконечной звездой на капоте, бампера и решетку радиатора.

Рестомод получил набор крутых 21-дюймовых литых колёсных дисков с глянцевой черной отделкой, которые идеально вписываются в обновленные колесные арки. За ними виднеются красные тормозные суппорты.

Круглые фары, как у оригинального Ponton, содержат внутри светодиодные элементы, обеспечивающие яркий световой пучок.

Carakoom

А вот интерьер здания – это совсем другая история. Команда разработала современный интерьер с элементами AMG, который контрастирует с классическим внешним видом. Мы видим тут красные кожаные сиденья, трехточечные ремни безопасности AMG и кожаный руль AMG с красной строчкой, а дверные карты выполнены из металла.

Трубы рядом с задними сиденьями могут заставить вас поверить, что на борту есть каркас безопасности. На самом деле они нужны только для того, чтобы скрыть разницу в ширине между кузовом Ponton и кузовом W204 C 63 AMG, от которого достались сиденья.