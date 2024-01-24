Toyota зарегистрировала логотип GR GT

Как сообщает портал Road & Track, японский автопроизводитель подал заявку на регистрацию графического изображения GR GT в Ведомство интеллектуальной собственности ЕС. Такой логотип получит новая спортивная модель класса GT, за разработку которой отвечает спортивное подразделение Gazoo Racing. Уже можно составить представление о том, как будет выглядеть новинка — ее патенты обнаружили в базе все того же европейского ведомства еще в 2022 году.

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Все началось с концепта Toyota GR GT3, который показали ровно два года назад на автосалоне в Токио. Причем технические характеристики в компании тогда не озвучили, а лишь сообщили, что планируется расширение клиентской спортивной программы и разработка как гоночных машин класса GT3, так и дорожных автомобилей. В том же 2022 году в Сеть просочились патентные изображения спорткупе, которое отличалось от концепта лишь отсутствием антикрыла.

Мотор.ру

Позже, в 2023 году, Toyota напомнила о том, что разработка спортивного автомобиля ведется. Автопроизводитель поделился дорожной картой развития модельного ряда до 2026 года, на которой в том числе присутствовал и некий спорткар — он значился в сегменте, отмеченном как Sports. Имеет ли к нему отношение логотип GR GT, пока неизвестно.

Сайт Road & Track приводит свою версию: издание не исключает, что обозначение GR GT может достаться модели Lexus, и тогда это будет первый автомобиль марки с шильдиком Gazoo Racing. Однако название Lexus GR GT не совсем вписывается в правила брендинга Toyota.