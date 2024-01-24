Kaiyi назначила рублевую цену на флагманский кроссовер X7 Kunlun

Старт продаж Kaiyi X7 Kunlun намечен на февраль 2024 года. В России модель будет доступна с двумя моторами: турбочетвёрками 1.6 и 2.0 литра мощностью 186 и 238 л.с. Обе агрегатируются 7-ступенчатой DCT, привод - передний.

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Kaiyi X7 Kunlun - среднеразмерный кроссовер, доступный в России с пятиместным салоном. Габариты: 4710 х 1964 х 1705 мм, размер колёсной базы - 2800 мм. Минимальный дорожный просвет - 210 мм.

С февраля версия с мотором 1.6 будет доступна только в базовой версии Comfort, в марте с этим силовым агрегатом появится "Куньлунь" в более дорогом исполнении Luxury.

В базу входят LED-оптика, панорамная крыша и крышка багажника с электроприводом, мультимедиа с дисплеем 14,6 дюйма, кожаный салон, "зимний" пакет (подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал), система камер кругового обзора.

Также в базовую комплектацию входит комплекс систем активной безопасности, включая круиз-контроль, систему контроля полосы движения, систему контроля слепых зон, система автоматической парковки, система помощи при спуске и подъеме.

Минимальный официальный прайс на кроссовер - 2 997 900 рублей.

Цена X7 Kunlun с двухлитровым мотором в комплектации Luxury составляет 3 475 900 рублей. Дополнительно кроссовер оснащён системой автоматического дальнего света, 20-дюймовыми легкосплавнымиа дисками, цифровой приборной панелью 12,3 дюйма, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой, вентиляцией передних сидений, аудиосистемой с 8-ю динамиками.

Производство Kaiyi X7 Kunlun, как и других моделей бренда, представленных на российском рынке, осуществляется на заводе "Автотор" в Калининградской области.