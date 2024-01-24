Спрос на парковку для электромобилей в Москве вырос на 50 процентов
В Москве электромобили могут парковаться бесплатно. В прошлом году этой возможностью воспользовались 137 тысяч раз. Это на 51% больше, чем годом ранее, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
Чаще всего парковались Москвич 3е, Tesla Model 3 и Model Y, Volkswagen ID.
"Уличные парковки в городе бесплатные для электромобилей, за исключением парковок со шлагбаумами, - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Их владельцам также не нужно платить за зарядку на станциях "Энергии Москвы" и вносить транспортный налог. Подобные меры помогают стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшить экологическую обстановку в городе".