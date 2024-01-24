Спрос на парковку для электромобилей в Москве вырос на 50 процентов

"Уличные парковки в городе бесплатные для электромобилей, за исключением парковок со шлагбаумами, - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Их владельцам также не нужно платить за зарядку на станциях "Энергии Москвы" и вносить транспортный налог. Подобные меры помогают стимулировать водителей пересесть на электромобили и улучшить экологическую обстановку в городе".