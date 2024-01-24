Старт продаж внедорожников Oting Paladin в РФ намечен на февраль 2024 года

Старт продаж внедорожника Oting Paladin, который изначально был намечен на середину января 2024 года, состоится в феврале. Об этом сообщает агентство «Автостат». Цена модели в базовой комплектации составит от 3,8 млн рублей.

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Внедорожник Oting Paladin, представляющий собой перелицованную версию Nissan Terra, будет предложен в четырех комплектациях. В базовую версию войдут светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.

Длина внедорожника Oting Paladin составляет 4882 мм. Автомобиль оснащен двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» ZF, а также системой полного привода. В базовой версии машина моноприводная.